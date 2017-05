Sporting Cristal: expresidente del club celeste critica a los dirigentes actuales

Alguien tenía que decirlo. El expresidente de Sporting Cristal Jaime Noriega no dudó en criticar el sistema de contrataciones en el club celeste y que ha generado una serie de malos resultados de la mano de Chemo del Solar.

“El gran problema de Cristal es que hay un dirigente que busca las contrataciones y no piensa como técnico. En términos generales, el entrenador es el que tiene que buscar los refuerzos en base a sus necesidades. Desde hace cuatro años el equipo viene necesitando un defensor central, la incorporación de Garcés me parece buena pero es un chico de 20 años. Alguien que llega de la San Martín para jugar en un torneo internacional tiene un proceso de adaptación, se necesita alguien como Marcelo Asteggiano para que los chicos se apoyen”, declaró Noriega a ‘Capital Deportes’.

“Me parece que Cristal viene siendo un equipo desequilibrado, hace 4 años viene teniendo falencias en la defensa y ese es un punto que aún no se ha resuelto. De mediocampo para adelante es un elenco que te puede hacer daño, pero para atrás es débil. Diría que la incorporación de Viana me parece buena, pero pensé que otros refuerzos que no están sumando lo iban a hacer. Normalmente la Selección es lo que refleja el momento del fútbol de cada país y eso no está pasando hoy en Perú. Hay algo que no está encajando, antes había una consecuencia entre ambas partes y hoy estamos muy lejos de eso”, agregó.

Sporting Cristal cerrará el Torneo de Verano este domingo en casa ante FBC Melgar de Arequipa desde las 15:30 horas.