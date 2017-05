Sporting Cristal: Chemo del Solar habló de su situación en el club

La última derrota de Sporting Cristal a manos de la Academia Cantolao por el Torneo de Verano, ha puesto en entredicho la continuidad de Chemo del Solar como entrenador bajopontino. Al respecto, el entrenador celeste tomó la palabra para aclarar su situación.

“Sinceramente me siento bastante tranquilo, esto no es de bajar los brazos, sino de poner más energía en los entrenamientos. Yo sabía de la presión que hay acá; en la San Martín perdía tres partidos seguidos y no pasaba nada”, declaró el técnico rimense a los medios de prensa.

Y es que a Chemo del Solar parece no preocuparle ni los cuestionamientos de sus propios directivos. “Lo que digan los dirigentes no lo voy a valorar, estamos en democracia. Si los dirigentes toman otra decisión, yo no puedo hacer nada”, apuntó.

El entrenador de Sporting Cristal se refirió también a los insultos que recibe de la hinchada bajopontina. “Más que los insultos, lo que me puede molestar es el insulto hacia el jugador, son chicos que se ponen nerviosos y cuestionarlos no está bien. Nosotros con más insultos o menos, vamos a funcionar de la misma manera”, indicó.