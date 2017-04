Chemo Del Solar explicó la razón del mal momento de Sporting Cristal

Chemo Del Solar es señalado como el culpable del mal momento de Sporting Cristal en el Torneo de Verano y en la Copa Libertadores. Ante ello, el técnico rimense salió a rendir sus razones por las que el equipo no ha estado en su mejor nivel en los últimos 2 partidos.

“Hay una carga emocional y ansiedad del equipo por querer hacer bien las cosas. De ganar en la Copa Libertadores y en el torneo local. Después del partido ante Cantolao tuve que mover el equipo. Hubo pocos días de trabajo. Todo se juntó”, declaró Chemo Del Solar en conferencia de prensa.

El técnico de Sporting Cristal dio más detalles sobre lo que pasó con el equipo para responder a las críticas que vienen hasta de la propia directiva del club.

“Siempre hemos ido a buscar a los rivales. No me gusta ser un entrenador que especula. El fútbol a veces te quita o te da. Habrán partidos que vamos a ganar y no por merecimiento. El fútbol es así”, aseguró Chemo Del Solar.

No obstante, Chemo Del Solar se mostró conforme con lo que juega Sporting Cristal pero que no han estado acertados en el tema del gol. Ante ello, el técnico rimense hará lo posible para cambiar esta situación en los próximos partidos de Copa Libertadores y Torneo de Verano.

“Ahora vendrá una seguidillas de partidos. Nos queda la ultima opción en Bolivia e iremos con todo. Al igual que en Ayacucho”, indicó Chemo Del Solar sobre lo que viene a Sporting Cristal.