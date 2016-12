Sporting Cristal: este arquero chileno firmó por el campeón peruano

Lo tiene bastante claro. El arquero chileno Mauricio Viana se refirió a su llegada al campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, y aseguró que le gusta la idea de ser dirigido por Chemo del Solar.

“Estoy con muchas ganas de viajar ya, el 5 de enero estoy llegando a Perú. Para mí fue muy fácil decidir por Cristal, es un equipo campeón y que tiene expectativas de pelear en la Copa Libertadores”, afirmó Viana en ‘Hora Punta’ de Radio Ovación.

“Estuve pendiente de Cristal, estoy contento que llegue un técnico como ‘Chemo’ que ha dirigido en Chile y conoce cómo es un fútbolista chileno, yo voy con muchas ganas de pelear un puesto”, agregó.

Viana dio alcances de sus características en el campo de juego y afirmó que es un líder.

“Me gusta mucho liderar en la cancha, que mi defensa siempre se encuentre ordenada, me gusta salir jugando con los pies, no me gusta el pelotazo, soy de cortar mucho los centros, soy alguien que se impone en la cancha y hace que el equipo tenga confianza en su portero”, soltó.

Para finalizar, el arquero chileno indicó que apreció la final del fútbol peruano entre Sporting Cristal y Melgar y quedó encantado con el nivel de juego.

“Pude ver la final entre Cristal y Melgar, tienen un torneo muy competitivo y me encantó la propuesta desde un principio, estoy contento con este paso que estoy dando”, concluyó.