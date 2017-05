Sport Rosario: Gerardo Ameli renunció y suena en Deportivo Municipal

Apenas finalizó la etapa regular del Torneo de Verano y Sport Rosario, uno de los mejores equipos, perdió a su entrenado: Gerardo Ameli, quien decidió de manera sorpresiva dar un paso al costado.

En entrevista con RPP, Víctor Mautino, vicepresidente de Sport Rosario, indicó que les tomó a la directiva por sorpresa la decisión del estratega argentino.

“Ayer (sábado) me contacté con Manuel Espinoza, gerente deportivo del club, y me manifestó que mediante una conversación telefónica Gerardo Ameli le comunicó que no iba más en el club y que veamos cómo arreglar su situación. Nos sorprendió porque yo llamaba por otros asuntos”, contó el directivo en el programa A todo Gol.

Asimismo, comentó que le han llegado algunos rumores sobre una posible llegada de Gerardo Ameli al Deportivo Municipal.

“Tengo amistades en otros medios de comunicación y me dijeron que Ameli ya había tenido una conversación previa con los dirigentes Deportivo Municipal. Tampoco nosotros vamos a tratar de convencerlo porque si tiene una mejor oportunidad, o le han ofrecido algo mejor económicamente, es un asunto de él”, comentó Víctor Mautino.