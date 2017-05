Salomón Libman confesó su enojo con Ricardo Gareca

Salomón Libman captó la atención de la prensa deportiva por su posible salida de Sport Rosario para probar suerte en el extranjero. Sin embargo, el arquero nacional aprovechó para manifestar su enojo con Ricardo Gareca por no ser incluido en la convocatoria de la Selección Peruana.

“Siempre pienso en la Selección Peruana, pero no me siento angustiado por mi no llamado. Estaba con la ilusión de poder volver porque soy el portero menos batido del Torneo de Verano”, declaró Salomón Libman a Radio Capital tras sonar fuerte en el Hapoel Ra’anana de Israel.

“Cuando el llamado no depende de mí no puedo hacer nada. Lo que me queda es seguir trabajando. Que no haya sido convocado me incomodó como a cualquiera, sino me incomodaría sería un mediocre porque yo quiero volver a la Selección Peruana”, se manifestó Salomón Libman, disgustado por la decisión de Ricardo Gareca de no considerarlo.

Finalmente, Salomón Libman reveló detalles sobre la posibilidad de fichar por el de Hapoel Ra’anana de Israel. El arquero de Sport Rosario recalcó que su club debe ser el primero en enterarse de ello y que su agente aún no le da noticias de una oferta formal.

“Tengo una cláusula en mi contrato solo para salir al extranjero. Esperemos que se dé pero estoy tranquilo. No estoy angustiado”, aseguró Salomón Libman ante la posibilidad de poder emigrar al extranjero a los 33 años.

Lo mejor de Salomón Libman