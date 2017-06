Rolando Blackburn expresó su deseo de continuar jugando en Sporting Cristal

Los malos resultados en Sporting Cristal han hecho que los hinchas pierdan la paciencia con los jugadores y el comando técnico. Uno de los más apuntados es el delantero Rolando Blackburn, quien no dudó en confesar que le gustaría seguir jugando en el equipo del Rímac.

“Mi deseo es seguir en Cristal, pero eso queda en manos de los directivos. Yo, por ahora, me concentro en volver al equipo y entrenar bien. No me molesta que el hincha hable sobre mi contrato, cada quien tiene su opinión y uno la respeta. Siempre habrán críticas y opiniones, para bien o para mal. No tengo que prometer nada, solo trabajo. Así los goles vendrán solos”.

A pesar que se encuentra en su última etapa de recuperación, Rolando Blackburn no ocultó sus intenciones de ser tomado en cuenta por el entrenador Chemo del Solar para los próximo encuentros en el Torneo Apertura.

“Me siento con el deseo de poder entrar ya a la cancha y recuperarme de mi lesión por completo, estoy contento porque volví a entrenar esta semana. Yo sigo trabajando con tranquilidad, preparándome para cuando me toque para así ganarme un puesto. Jugar en la altura no es fácil pero estoy preparado para ese tipo de situaciones”.

Cabe recordar que Rolando Blackburn tiene contrato con Sporting Cristal hasta el 31 de julio y, en lo que va de la temporada, solo ha logrado anotar en tres oportunidades.