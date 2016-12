Roberto Guizasola sorprende al dejar Alianza Lima por este club

Roberto Guizasola no seguirá en Alianza Lima luego de la irregular campaña 2016 y este miércoles fue anunciado como nuevo jugador del club Sport Huancayo.

Sí, el equipo del centro del país hizo oficial la contratación del latera derecho Roberto Guizasola por todo el 2017 y la renovación del menudo pero hábil volante Víctor Peña.

Luego de una temporada irregular en Alianza Lima, donde disputó 19 partidos, Roberto Guizasola jugará a sus 32 años en Sport Huancayo, equipo que disputará la Copa Sudamericana en 2017.

Guizasola no estaba en los planes del nuevo comando técnico de Alianza Lima que encabeza el uruguayo Pablo Bengoechea por lo que no renovó contrato. La propuesta del Sport Huancayo lo sedujo y no dudó en firmar.

Reimond Manco, quien también se marchó de Alianza Lima al no cumplir las expectativas, podría firmar por Sport Huancayo, aunque tiene otra oferta de Zamora de Venezuela que jugará la Copa Libertadores.