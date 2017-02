Roberto Chale: "el Puma Carranza es un filósofo. Me sacó frases de Indira Gandhi"

Roberto Chale defendió este martes al Puma Carranza, su asistencia en el comando técnico de Universitario, de todas las críticas que recibe e incluso dijo que es un filósofo.

“¿Cómo es eso que el ‘Puma’ puede decir poquito? Ahora es un filósofo. No sabes las cosas que me enseña, mira que me habló de unas frases de Indira Ghandi”, declaró Roberto Chale en una entrevista con radio Capital.

“Me samaqueó cuando dijo que la ‘U’ que jugó contra Huancayo no era menos brillante de los que ganaron en Paraguay. Yo siento que él piensa mejor que yo”, agregó el experimentado entrenador ‘crema’.

En otro momento, el DT de Universitario indicó que si bien su equipo ganó en Paraguay al Capiatá, no están confiados y serán “cautos en la posesión de balón” para cuidar el marcador.

“Los partidos hay que jugarlos, no se puede adelantar un juicio que se hizo después de un triunfo. La ventaja es notable pero estamos muy atentos. Vamos a tratar de jugar un partido normal, para asegurar el pase a la siguiente llave. Creo que Capiatá va a tener que salir más en busca de recortar el score; la ‘U’ tiene que ser muy cauto en la posesión de balón”, comentó Roberto Chale.

Se le preguntó también por el momento que atraviesa Juan Vargas y aseguró que siempre jugará en su equipo.

“Él siempre va a jugar el tiempo que él quiere. No me interesa que pidan que juegue 90 minutos y que baje de peso, él va a jugar siempre con el peso que tenga. Eso puede desmoralizar a mucha gente, pero menos al ‘Loco’ y a mí”, puntualizó Roberto Chale.