Rinaldo Cruzado explica su buen momento en Alianza Lima por el Torneo Apertura

Rinaldo Cruzado viene de menos a más en la temporada. Después de una irregular presentación en el Torneo de Verano, donde tuvo muchas críticas por parte de los hinchas, el volante blanquiazul viene mejorando cada vez que defiende los colores del equipo blanquiazul y explica su buen momento en el once de Pablo Bengoechea.

“Hasta ahora es un año muy duro. Hemos tenidos altas y bajas en el torneo pasado pero este Apertura nos ha caído mejor con más alegrías que tristezas. Más allá de todo en las derrotas y en los triunfos siempre estamos muy unidos”, sostuvo Rinaldo Cruzado para su web oficial.

“Mucha gente no se acuerda que estuve parado muchos meses y que siempre cuesta recuperar el nivel. Nunca perdí la calma y me fui sintiendo cada vez mejor en cada partido más allá que algunos resultados no se daban. Ahora es bueno sentirse bien de la mano con buenos resultados como el logrado ahora último”, añadió Rinaldo Cruzado.

Alianza Lima tendrá un difícil compromiso este domingo por la décima fecha del Torneo Apertura, cuando enfrente a Sport Huancayo en el Estadio de Matute. Como se recuerda, ambos clubes tienen la misma cantidad de puntos (16) en la tabla de posiciones, y el triunfo es fundamental para poder alargar la diferencia con sus más cercanos perseguidores.

“Ellos están haciendo un buen torneo como nosotros. Será un duro partido, pero para marcar diferencias debemos ganar esta clase de partidos”, sentenció.