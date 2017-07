Renzo Reaños denunció trato inhumano de Sport Rosario

El caso de Edwin Retamoso se vuelve a repetir en el fútbol peruano. Esta vez, el lateral Renzo Reaños realizó una denuncia contra su club, Sport Rosario, por negarse a pagar la tercera operación que necesitaba para completar el proceso de recuperación que sufrir una terrible caída en febrero pasado.

“Pensaron que estaba muerto porque estuvo tres horas inconsciente. Ahora necesito una tercera operación y el club no quiere correr con los gastos”, declaró Renzo Reaños a RPP muy ofuscado por la actitud de la directiva de Sport Rosario con su salud.

Recordemos que Renzo Reaños sufrió un terrible accidente en pleno partido entre Sport Rosario y Alianza Atlético en el partido de las reservas jugado el Estadio Rosas Pampas de Huaraz. El exlateral de Alianza Lima cayó a un hueco de 5 metros de altura.

“Solo recuerdo que centré y me di un volantín hacia atrás, los compañeros me cuentan que estaba lleno de sangre”, reveló Renzo Reaños, quien detalló que Sport Rosario se encargó de costear la primera operación, pero no la segunda y requiere con urgencia una tercera para completar su recuperación.

Por último, Renzo Reaños confesó sentirse frustrado por la falta de apoyo de Sport Rosario y que si lograr operarse para completar su recuperación ya no tendría opciones de jugar en el actual Descentralizado. “Si me operan ahora recién poder jugar en noviembre, cuando ya acabó el campeonato”, concluyó.

Así fue el accidente de Renzo Reaños