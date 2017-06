Renzo Garcés se defendió por no asistir al control antidopaje con Sporting Cristal

El defensor Renzo Garcés tomó la palabra luego de no presentarse, junto a su compañero Mauricio Viana, al control antidopaje que se tenía que realizar luego del encuentro jugado frente a Real Garcilaso en el Cusco.

“Todo parte de una confusión en no saber dónde se realizaría el control antidóping. Es por ello que mientras nos avisaban, Viana y yo esperamos en las escaleras del túnel que conduce al vestuario”.

Renzo Garcés consideró que sería “muy injusto” que reciba un castigo por algo que no ha cometido y que se le escapó de las manos.

“Realmente sería muy injusto que me sancionen por algo que no he cometido. No fui responsabilidad, pero esperaremos qué determinan las autoridades. Por lo pronto, los dos estamos en lista para el partido ante Alianza Lima”.

Cabe resaltar que Alianza Lima pidió la suspensión de Renzo Garcés y del portero Mauricio Viana, quienes podrían perderse el encuentro más emocionante de la quinta fecha del Torneo Apertura.