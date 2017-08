El futbolista peruano Reimond Manco vuelve al primer plano, aunque esta vez no por un escándalo, sino por su gran rendimiento con Unión Comercio en el partido ante Universitario de Deportes.

Por ello, el entrenador del ‘Poderoso de Alto Mayo’, Carlos Silva, indicó que Reimond Manco está en deuda con el Perú por no haber explotado todo su potencial.

“Es complejo hablar de él. Manco esta en deuda con el país, que esperaba más de él, y él tiene más por darle. Ha tenido una mejoría en su plano personal, como jugador he encontrado la mejor predisposición. Va en franco ascenso, él ha venido mostrando un rendimiento excelente, y ayer se notó más porque fue ante la ‘U’. Manco está en la mejor edad para brindar lo mejor de él”, expresó Silva en radio Ovación.

Sobre la derrota ante Universitario de Deportes por un penal , que no fue, sobre la hora, el DT de Unión Comercio dijo que con la tecnología otra hubiera sido la historia.

“En el trámite del partido nos faltó eficacia. Estamos en el siglo 21, donde la teconología ha contribuido mucho a la justicia y consideró que el VAR es para que las cosas sean justas. Nosotros sistemáticamente en 7 partidos nos hemos visto perjudicados por posiciones adelantadas o penales, y ayer nos vamos tristes porque hicimos un buen partido y nos fuimos con las manos vacías”, aseguró.