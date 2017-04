Real Garcilaso: Alfredo Ramúa envió amenaza a Universitario de Deportes

En una entrevista con Radio Ovación, el ‘Chapu’ Alfredo Ramúa dio algunos detalles de lo que será el encuentro entre Universitario de Deportes y Real Garcilaso donde reconoció que la ‘Máquina Celeste’ saldrá con todo para conseguir los tres puntos.

“El cambio de técnico le hizo muy bien, va a ser un lindo partido el domingo. Nosotros estamos peleando el torneo ya que con los 3 puntos de Huancayo quedamos a 1 de UTC, así que tenemos que ganar sí o sí el domingo”.

Sobre el presente de Real Garcilaso en el Grupo B del Torneo de Verano, el argentino reconoció que el plantel luchará hasta el final para lograr el primer objetivo del año.

“Nosotros estamos trabajando enfocados en lo nuestro, tenemos chance de pelear el torneo hasta el final. No sé si estarán buscando técnico o no, pero nosotros no vemos eso”.

Cabe resaltar que el partido entre Universitario de Deportes y Real Garcilaso está pactado para este domingo 30 de abril a partir de las 13:15 (horario peruano) desde el Estadio de Sicuani.

Alfredo Ramúa con Real Garcilaso