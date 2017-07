Ray Sandoval habló de su buen momento con la camiseta del Sporting Cristal

Ray Sandoval reconoció que sus decisiones no fueron buenas y que solo espera seguir mejorando con la camiseta de Sporting Cristal para volver a tentar una convocatoria a la Selección Peruana.

“Estoy muy feliz por el momento y agradecido a todos los profesionales que me ayudaron a recuperarme, al profesor Zegarra por el gran respaldo, al doctor Peche, a mi capitán y a todos los compañeros y, sobre todo, a mi familia. La verdad que no podía fallar a todo esa gente que me viene apoyando”.

El jugador de Sporting Cristal reconoció que viene mostrando su mejor versión para seguir llenando las expectativas del entrenador: “He recuperado la confianza y gracias al apoyo que vengo recibiendo”.

Ray Sandoval, quien no era tomado en cuenta por Chemo del Solar por algunos actos de indisciplina, afirmó que es otra persona y que los errores le han servido para cambiar.

“Uno aprende de sus errores, ahora soy otro, muy distinto, con ganas de triunfar en mi equipo y volver a la Selección. Sé que falta mucho pero estoy seguro que por este camino lograré muchas cosas”.