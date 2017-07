Pedro Troglio y Universitario de Deportes en las portadas deportivas del Perú

El entrenador de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, informó que entregó a la Administración crema una lista con cinco jugadores para reforzar su plantel y pidió que ningún futbolista deje la institución, al menos exista por ellos, alguna oferta millonaria. Esta y otras noticias en las portadas deportivas del Perú de este sábado.

El estratega argentino dijo que solicitó entre 4 y 5 refuerzos para agosto, aunque sabe que será muy complicado conseguirlos.

“Con la salida del administrador Vento, más que debilitar, me pone triste su alejamiento del club, porque fue una de las dos personas que me trajo a la ‘U’ y por ello le dije a César que seguiré haciendo bien las cosas para demostrarle que no se equivocó conmigo. Cuando hablé con él, me dijo que se iba por algunas diferencias”, dijo Troglio en RPP.