Pedro Troglio sorprende con esta excusa por la derrota de Universitario de Deportes

Tras dos triunfos consecutivos en el fútbol peruano, los dos primeros desde su debut con Universitario de Deportes, el entrenador argentino Pedro Troglio sufrió el domingo su primera derrota y dio explicaciones sobre el mismo.

“La altura (de Sicuani que es de 3600 metros) condicionó porque no pudimos jugar con la misma intensidad, no es excusa porque estaba determinado en el calendario. Considero que no es humano jugar en estas condiciones”, soltó Pedro Troglio en rueda de prensa.

En otro momento, el entrenador crema aseguró que “regalamos el primer tiempo”, pero aseguró que tienen equipo para mantener un buen nivel en el campeonato.

Como se recuerda, Universitario de Deportes venía de vencer a Alianza Lima por 3-0 en el clásico del fútbol peruano en el Monumental y luego a UTC, también en Ate, por 3-1.

Pedro Troglio afrontó así su primera derrota con Universitario. (Video: YouTube)