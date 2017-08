Pedro Troglio: "quise irme de Universitario, pero..."

No parece feliz en Universitario de Deportes o al menos eso se desprende de sus declaraciones. El entrenador argentino Pedro Troglio confesó que pretendió marcharse del club crema pero que no puede hacerlo por el alto costo de su cláusula de rescisión.

“Cuando se fue (César) Vento (renunciante gerente de Universitario de Deportes), pretendí dejar el club, pero no pude hacerlo por mi cláusula de rescisión que es muy alta”,indicó el propio Pedro Troglio en el programa “Barrio Fútbol” de radio Ovación.

Estas declaraciones no gustaron nada en el hincha crema. Pero no quedó ahí. En otro momento, el argentino Troglio pareció desmotivado al conocer que el único refuerzo con el que contará para afrontar el torneo Clausura será Daniel Chávez.

“La idea era que a medida del paso del tiempo trajéramos jugadores que necesitamos. Es difícil traer más jugadores, el club tiene problemas económicos y sería duro conseguir refuerzos. Ya me hice la idea de que solo Chávez será nuestro refuerzo, a esta altura es difícil traer más jugadores. Pensábamos en un refuerzo extranjero si uno de los nuestros se iba, pero no creo que alguien quiera dejar el equipo. La llegada de refuerzos dependerá de la dirigencia. No quiero la llegada de cualquiera, quiero que sean buenos”, soltó Troglio, dejando entrever que tampoco está contento con los extranjeros del equipo.

Al final, el DT argentino aseguró que quiere la permanencia de Juan Vargas. “Yo quiero que Juan Vargas continúe en el equipo, dependerá de su intención y de la dirigencia”.