Pedro Troglio muestra su preocupación, a pesar del triunfo de Universitario

A pesar de conseguir tres puntos en la fecha 11 contra Melgar en el Estadio Monumental, Pedro Troglio expresó su preocupación por la forma de ganar de local. Actualmente, el equipo crema se suma a la pelea por el Torneo Apertura, pero el estratega espera corregir errores ante Sporting Cristal en un partido clave.

“Fue un partido para no sufrir de esta manera. Si nos vamos a quedar con las dos últimas pelotas, la realidad es que sufrimos. Los otros 85 minutos fueron de claridad para nosotros, la presión que ejercimos a los defensores que generó la expulsión de Penny es un trabajo del día a día. Sin embargo, nos encontramos en una etapa en la que no estamos cerrando los partidos y estamos errando muchos goles. El mayor déficit que tenemos es la falta de definición en la cantidad de ocasiones de gol que estamos teniendo”, declaró Pedro Troglio.

“Este triunfo significa mucho en estas fechas. Ahora todos están acostumbrados a decir que este un partido bizagra, pero si no ganamos el miércoles, con todos los equipos que están en la pelea, damos un paso atrás. No podemos equivocarnos más, ya no nos podemos dar ese lujo. No dependemos de nosotros, por lo que estamos esperando que se caigan los de arriba. Por eso, para estar al acecho tenemos que ganar”, añadió.

Finalmente, habló sobre la situación de Alberto Rodríguez, quien salió lesionado del partido. “Lo del ‘Mudo’ no es nada grave. El empezó a sentir un dolor en el tobillo desde el partido pasado y esta semana jugó entre algodones en los entrenamientos. Lo iba a sacar en un determinado momento pero me pidió que lo espere un poco más. Cuando se cae vuelve a sentir un dolor en esa zona y ahí recién lo sustituyo, pero según el médico no es nada preocupante. Veremos su evolución mañana o pasado pero, en un principio, creo que llega al duelo del miércoles”, sentenció.