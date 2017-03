Pedro Troglio habló sobre situación de Juan Vargas en Universitario

El inicio de temporada no fue nada favorable para Juan Vargas, quien no ha logrado asentarse en Universitario de Deportes, dejando ver que no se encuentra en su su plenitud física ni futbolística. Sin embargo, el flamante técnico estudiantil, el argentino Pedro Troglio, se mostró seguro de poder recuperar al popular ‘Loco’.

“La condición de un jugador siempre es recuperable, sobre todo si tiene la calidad de Juan Manuel Vargas”, señaló el estratega argentino a Superdeporte.

“Juan es un futbolista todavía joven, tiene solo 33 años y se puede poner bien tranquilamente”, continuó Pedro Troglio.

Aunque dejó en claro que será el propio Juan Vargas el que decida si mejora o no su producción futbolística. “También va a depender de su deseo y sus ganas. La intención es ver su esfuerzo y su situación contractual, a ver si quiere seguir en la ‘U’”, explicó el entrenador de Universitario de Deportes.

Y a modo de consejo, Pedro Troglio contó cómo llevó su carrera como futbolista. “Yo llegué adónde he llegado en el fútbol por mi disciplina, más que todo en cuanto al cuidado de mi físico y el trabajo en cada entrenamiento; lo único que le pido a mis dirigidos es disciplina y el que no la acata se quedará en el camino”, resaltó.