Pablo Vitti le exige a Universitario de Deportes el pago de 1 millón de dólares

Es mucho dinero. El delantero argentino Pablo Vitti se siente mortificado por no poder cobrarle una millonaria deuda a Universitario de Deportes y anunció que tomará medidas.

Su paso por Universitario no fue el deseado. Pablo Vitti llegó al cuadro crema con bombos y platillos de la mano de Julio Pacheco, uno de los presidentes del club más polémicos, por realizar contrataciones millonarias (como la de Johan Fano al que trajo desde México) y que no tuvo los resultados deseados.

Sin embargo, los contratos se respetan y ahora el jugador argentino quiere cobrar una deuda que Universitario le tiene: 1 millón de dólares que lleva 6 años sin poder cobrar.

“Universitario me debe 1 millón de dólares pero todavía no he recibido nada, y eso que ya han pasado seis años. Como a cualquier trabajador, no me gusta que me adeuden. Seis años me parece muchísimo, esto no me parece justo. Todo este tema me lo maneja la Agremiación, confié en ellos en mi momento. Les di mi confianza y creo de buena fe que se les ha complicado las cosas, por lo que los plazos están un poco atrasados”, declaró Vitti al programa ‘Negrini lo Sabe’ de Radio Ovación.

En otro momento, el también exjugador de la San Martín dijo que escuchará ofertas del fútbol peruano.

“Estuve en el último semestre en Grecia pero volví hace poco a Argentina. Hubo un tema de falta de pago y el país está en crisis, así que tomé la decisión de regresar. Estoy en mi casa esperando resolver esta situación. Siempre tuve ganas de regresar a Perú pero nunca me salió una oportunidad. Por ahí tuve una que otra pero no se concretó. Si llega la oportunidad, la veré con buenos ojos”, añadió el volante de 31 años.