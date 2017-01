Pablo Lavandeira: "A Universitario de Deportes sería complicado llegar"

El excelente 2016 de Pablo Lavandeira con la camiseta del Deportivo Municipal ha permitido que el futbolista uruguayo se convierta en la nueva obsesión de Universitario de Deportes en el presente mercado de fichajes. Sin embargo, reveló su posible llegada al conjunto de Ate.

“Lo único que sé es que parte del comando técnico de Universitario de Deportes había tenido un interés por mí. Se ha tenido conversaciones con Vento pero también con gente de otros equipos, por lo que no hay nada oficial aún. Hoy, a la ‘U’ no le queda cupo de extranjero y sería complicado llegar; uno siempre tiene la ilusión de jugar en un equipo grande”.

Asimismo, en la entrevista brindada a ‘Capital Deportes’ Pablo Lavandeira reconoció que también recibió una propuesta de Sport Huancayo y que no le molesta jugar en un club de provincia.

“También tuve una conversación con la gente de Sport Huancayo, me llamaron para ver mis pretensiones y lo que ellos podían manejar. Pero solo fueron conversaciones y no hay nada concreto todavía. Sin embargo, si bien no me molestaría jugar en provincias, yo tenía otras aspiraciones teniendo en cuenta cómo había terminado el año”.

La nueva ‘obsesión’ de Universitario de Deportes aseguró que su relación con la directiva del Deportivo Municipal terminó de buena manera, pues siempre hubo predisposición de ambas partes.

“La relación con la gente de Muni quedó muy bien. Tenía ganas de quedarme pero hay una realidad económica de ellos y mía, y no logramos ponernos de acuerdo. Me informaron que su presupuesto estaba por debajo del que tenían el año pasado e iba a ser difícil llegar a un acuerdo”, sentenció Pablo Lavandeira.

Lo mejor de Pablo Lavandeira que ilusiona a Universitario de Deportes