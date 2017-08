Pablo Bengoechea respondió a los que acusan a Alianza Lima de querer ganar en mesa

El técnico de Alianza Lima, el uruguayo Pablo Bengoechea, no se quedó callado ante las acusaciones contra su equipo de querer ganar el Torneo Apertura en mesa.

“Es cierto que los partidos se ganan en la cancha, pero con jugadores habilitados”, manifestó el entrenador charrúa en plena alusión a la supuesta mala inscripción del paraguayo Carlos Neuman por parte de Real Garcilaso.

“No me parece justo que un futbolista que no se encontraba habilitado del primero de julio al 13 de julio haya jugado dos partidos y no le pase nada”, manifestó Pablo Bengoechea.

“Acá si alguien roba o mata está mal, lo vean o no. Y en este caso de Neumann, Real Garcilaso sacó provecho de una situación y debería ser sancionado”, agregó el entrenador de Alianza Lima.

Es por ello, que a pesar de las críticas, Pablo Bengoechea no dudó en pedir sanción para Real Garcilaso. “Acá no se trata de interpretar las normas, para mí están claras y se tiene que hacer lo que dicen las Bases. Yo, por ejemplo, no puedo utilizar a Riojas en Cutervo porque acumuló cinco tarjetas amarillas, todo tenemos la obligación de cumplir con las Bases”, indicó.