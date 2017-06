Pablo Bengoechea habló sobre suspensión del Sporting Cristal vs Alianza Lima

El técnico de Alianza Lima, el uruguayo Pablo Bengoechea, se refirió a lo que fue la suspensión del partido entre su equipo y Sporting Cristal, que debía jugarse este domingo en el Estadio alberto Gallardo por la quinta fecha del Torneo Apertura.

“Recién me informan que no se juega, desconozco los motivos, pero nos adaptamos, no hay problemas”, manifestó el entrenador blanquiazul en conferencia de prensa en el estadio de Matute.

Pablo Bengoechea lamentó que esta suspensión se produzca cuando haya consolidado un once titular. “Era de las pocas veces que teníamos a todo el plantel recuperado, podíamos elegir qué once poner el fin de semana”, indicó.

“No somos de hacer comentarios que suenen a excusa y jugaremos el día que nos indiquen sin hacer problemas”, continuó declarando el estratega charrúa.