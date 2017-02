Pablo Bengoechea envió mensaje a la hinchada de Alianza Lima

Dos triunfos y un empate es la estadística que presenta el entrenador Pablo Bengoechea al frente de Alianza Lima. Sin embargo, en su reciente conferencia de prensa, el uruguayo reconoció que para seguir sumando necesitan el apoyo incondicional de la hinchada.

“Nuestra hinchada tiene que influir positivamente. Los días que no estén conforme con la actuación, no nos pueden poner nerviosos. Todos los jugadores que están en Alianza saben del compromiso que tiene con la institución en cuanto a los objetivos; el jugador tiene que asumir el rol de defender la camiseta”.

Dando vuelta a la página a lo sucedido en Cutervo frente a Comerciantes Unidos, Pablo Bengoechea confirmó la vuelta de varios futbolistas para el próximo choque ante Sport Huancayo donde los ‘íntimos’ buscarán seguir con la buena racha y ubicarse en lo más alto del Grupo B del Torneo de Verano.

“Este fin de semana vuelven algunos chicos que no viajaron a Cutervo, me siento conforme con el desempeño de todos. Si bien los resultados son importantes, hay que crecer como equipo. Germán Pacheco está en sanidad y hemos creído conveniente que no participe para que se recupere para la próxima seguidilla de cotejos. Esperemos que todos estén bien para abril, que es cuando inicia la Sudamericana”.

Asimismo, sobre el estilo de juego que viene presentando Alianza Lima en sus últimos encuentros, el ‘profe’ afirmó que todo se amolda de acuerdo al lugar. Si juegan de visita en una localidad de altura tendrá que tomar precauciones para que los jugadores no terminen ahogados.

“Todos los partidos que se disputen en el llano vamos a jugarlos de la misma forma. En la altura tomaremos algún tipo de precaución; de todas maneras, el peruano está adaptado a la altura, prácticamente no la siente. Vamos a intentar mantener el estilo, sabiendo que todos los campos son diferentes. Vamos a ir adaptándonos a cada rival, cada terreno y cada fin de semana”.

