Óscar Vílchez y su confesión por su suplencia en Alianza Lima

Los últimos magros resultados conseguidos por Alianza Lima en el Torneo de Verano provocaron más de un cuestionamiento hacia su técnico Pablo Bengoechea, entre ellos está la condición de suplente del polifuncional Óscar Vílchez.

“Hoy no estoy para jugar 90 minutos, aunque es cierto que he estado entrando y esos minutos los he aguantado de buena manera”, señaló el popular ‘Neka’ a Gol Perú.

Óscar vílchez se mostró seguro de lograr pronto su recuperación completa. “Vamos progresando en la recuperación de mi lesión. Poco a poco me voy sintiendo mucho mejor, que es lo que quiero. La idea también es sostener todo un partido por el tema físico”, indicó.

Por oro lado, Óscar Vílchez se refirió al actual momento que vive Alianza Lima. “El momento del equipo no es preocupante. Esto nos sirve para mejorar y darnos cuenta en lo que hemos fallado. Hemos tenido unas palabras entre los jugadores y eso es bueno porque nos hace ver las cosas en las que tenemos que mejorar”, señaló.