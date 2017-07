Mauricio Mazzetti y Víctor Rossel dejaron de ser jugador de Juan Aurich

Juan Aurich empató 2-2 de local ante Comerciantes Unidos y se complica en el Torneo Apertura. El equipo del Ciclón es penúltimo con 8 puntos en la tabla de posiciones y el presidente del club ha tomado decisiones este lunes. Mauricio Mazzetti y Víctor Rossel dieron un paso al costado por diferentes motivos.

El presidente del Juan Aurich, César Alva, anunció que el zaguero argentino Mauricio Mazzetti no continuará más en el ‘Ciclón’ por bajo rendimiento. “Mazzetti también ha resuelto su contrato, no he conversado con él. Él ha sido bastante cuestionado por hinchas, y por la posición que tiene de back, los errores no lo perdonan”, declaró el presidente a Ovación.

“Él se ha acercado a conversar con los administradores y está resolviendo su contrato porque queremos terminar bien con él”, dijo el mandamás sobre el defensor que fue responsable del empate ante Comerciantes Unidos.

Por otro lado, se refirió a ‘Pituquito’. “Víctor Rossel reconoció que ha tenido problemas internos que le han originado errores graves, y eso está en los informes de los entrenadores. Hemos sido demasiados contemplativos con él, y el club da por resuelto su situación laboral”, comentó.

Víctor Rossel disputó el Torneo de Verano y el Torneo Apertura, con un total de 799 minutos en 10 partidos.