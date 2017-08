Marcelo Grioni se mostró indignado y dejó este mensaje a Alianza Lima

El fallo de la CJ de la ADFP perjudicó a Real Garcilaso, al perder seis puntos en el Torneo Apertura por el caso del jugador Carlos Neumann. El técnico del equipo cusqueño Marcelo Grioni, expresó su malestar y aseguró que han hecho lo imposible para que Alianza Lima se quede con el título del Torneo Apertura.

“Es un campeonato que yo le llamo de la vergüenza. Hace 15 días lo dije, lamentablemente no me equivoqué, dije que si ganábamos los partidos contra Comerciantes Unidos y Municipal dentro de la cancha, nos iban a sacar los puntos porque no había forma que Alianza nos pueda ganar el campeonato”, dijo Grioni a Best Cable.

“Ya lo padecí el año pasado, que Alianza Lima hizo un torneo desastroso y siempre lo trataron de ayudar pero no le alcanzó. Este año trataron de hacer hasta lo imposible para que salga campeón”, agregó.

“Nosotros hemos ganado los puntos dentro en la cancha, hemos hecho los méritos para salir campeones y nos han sacado esta ilusión de pelear por el campeonato”, lamentó. “Estoy decepcionado con la actitud de todos los que fallaron en contra. Nosotros somos honestos y hemos hecho las cosas bien”.

“Esto influye en el fútbol peruano, es una vergüenza. Más allá que me castiguen por lo que digo pero es una vergüenza porque que te ganen en mesa le saca claridad, honorabilidad. La ilusión que tenían estos chicos de ir a pelear el campenato, ¿cómo levantarlo ahora?”, acotó.

“Nunca vi en mi vida que cuando hay una protesta se defina tan rápido porque siempre hay un tiempo de 72 horas y el viernes lo dieron el fallo, ¿por qué? Que disfruten el campeonato de la vergüenza”, sentenció.

Real Garcilaso enfrenta hoy a San Martín en la última fecha del Torneo Apertura. El equipo cusqueño, con 23 puntos, tratará de conseguir la victoria para seguir sumando en la tabla acumulada.