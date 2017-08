Marcelo Grioni asegura que se sentaría "en una mesa" para conversar con Leao Butrón

No habrá tregua. Las palabras que lanzó Leao Butrón contra Marcelo Grioni tuvieron una respuesta irónica por parte del entrenador del Real Garcilaso, quien no tuvo problemas en asegurar que está dispuesto a sentarse a conversar “en una mesa” con el golero de Alianza Lima.

Marcelo Grioni señaló que siempre celebra con euforia los goles que marca su equipo y que ante Alianza Lima no fue la excepción, aunque aceptó que lo vivió de otra manera por todo lo que había sucedido en la previa, por el fallo que le quitó 6 puntos en la tabla y lo sacó de la pelea por el título del torneo Apertura.

“Nos preparamos como para salir campeones, esa semana había una alegría enorme, y faltando poco, nos dijeron que nos habían sacado los puntos. Luego nos toca con Alianza, y era empezar bien de nuevo para intentar de hacer un buen torneo”, indicó Grioni a radio Ovación.

En otro momento, se refirió directamente a las palabras de Leao Butrón que lo tildó de “malcriado” y “vende humo”.

“Respeto lo que dijo, pero no lo comparto. No soy un vende humo, y es la última vez que hablo de él. Yo hablé contra el club, no contra los jugadores, a ellos los respeto. La verdad es que nos sacaron la posibilidad de ganar el campeonato de buena manera. Y encontrarnos con la forma en que no peleamos el campeonato, nos dio bronca, fue un descargo contra el club, nada más. Me llaman por teléfono a decirme barbaridades, en el Facebook, igual”, sostuvo.

“El gol lo grito para mi hinchada, jamás al banco rival, como dice Butrón. Le respondí a jugadores porque también me dijeron cosas. Él me dijo que vea cómo hice para que se vaya el técnico de Municipal, eso es mentira. Me molestaría que un jugador mío me diga que soy mal tipo, lo que diga Butrón no. No lo conozco personalmente, me sentaría sí a hablar personalmente en una mesa”, agregó.

Al finalizar, Grioni aceptó que esto le cierra la puerta a dirigir algún día a Alianza Lima, aunque aseguró que nunca tuvo mala intención.

“Sé que soy una buena persona, que si fuera otro tipo, me quedaba callado para no cerrarme la puerta de Alianza, que algún día podría tener la posibilidad de dirigirlo. Ver a mis jugadores tan destruido, es como si me tocaran a mis hijos”. Ellos nos quitaron esa posibilidad de pelear el campeonato contra quien sea a fin de año. La gente de Alianza se ha portado muy mal conmigo, pero nada, le pido igual disculpas si lastimé a alguien pero fue un momento de calentura”, concluyó.