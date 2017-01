Luis Tejada y Universitario de Deportes son portadas de los diarios locales

Universitario de Deportes sigue siendo el tema de la semana en relación al Torneo Descentralizado. No solo fue el regreso de Juan Manuel Vargas, sino con la última declaración de Luis Tejada, que explicó a la prensa el verdadero motivo por el que dejó Juan Aurich y fichó por el club crema.

Juan Aurich no podía pagarle a Luis Tejada. Incluso a mitad de 2016, los dirigentes le pidieron al ‘Diente de Oro’ que busque otro equipo. Luego intentaron bajarle el sueldo, reveló el ‘Pana’.

“No soy un traidor ni un vende patria. En el Juan Aurich no tenían para pagarme. Los directivos del club se lo dijeron a mi empresario. Yo no arreglo mi situación. Yo tenía contrato, es cierto. ¿Cómo me puedo quedar en un club si no me pueden pagar? No puedo jugar gratis. Para la gente de Chiclayo: estoy viendo comentarios en las redes sociales de algunos hinchas del Juan Aurich. Dicen que soy traicionero, que me fui por plata, que deje al equipo”, señaló Luis Tejada.

“Así no fueron las cosas. Lamentablemente, los directivos lo quisieron así. Siempre quise hablar con los directivos para arreglar la situación. Siempre quise hablar con ellos para retirarme allí, pero yo no puedo jugar si no me pagan. Yo tengo una familia que mantener. Yo vivo de lo que me gano”, reveló.

