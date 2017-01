Luis Tejada revela verdadero motivo de su llegada a Universitario de Deportes

Esta es la verdad del ‘Pana’. En una entrevista con SomosLaSele de su país, el goleador panameño Luis Tejada contó los verdaderos motivos por los que dejó Juan Aurich para fichar por Universitario y pidió a los hinchas chiclayanos que no lo tilden de traidor.

El motivo es simple: Juan Aurich no podía pagarle a Luis Tejada. Incluso a mitad de 2016, los dirigentes le pidieron al ‘Diente de Oro’ que busque otro equipo. Luego intentaron bajarle el sueldo, reveló el ‘Pana’.

“No soy un traidor ni un vende patria. En el Juan Aurich no tenían para pagarme. Los directivos del club se lo dijeron a mi empresario. Yo no arreglo mi situación. Yo tenía contrato, es cierto. ¿Cómo me puedo quedar en un club si no me pueden pagar? No puedo jugar gratis. Para la gente de Chiclayo: estoy viendo comentarios en las redes sociales de algunos hinchas del Juan Aurich. Dicen que soy traicionero, que me fui por plata, que deje al equipo. Así no fueron las cosas. Lamentablemente, los directivos lo quisieron así. Siempre quise hablar con los directivos para arreglar la situación. Siempre quise hablar con ellos para retirarme allí, pero yo no puedo jugar si no me pagan. Yo tengo una familia que mantener. Yo vivo de lo que me gano”, reveló.

En otro momento, LUis Tejada aseguró que Juan Aurich todavía le debe dinero incluso de la temporada 2015.

“Me duele por lo hinchas que piensen que me fui por dinero o por otra cosa. Cuando se me presentó la oportunidad con el Universitario, hablé con mi empresario y lo pensé bien. No fue una decisión fácil de tomar. No soy un traidor. No podían pagarme. Aún me deben dinero. Siempre estaré agradecido con el Juan Aurich. La culpa no es mía. Los directivos no me podían pagar. Me dijeron que tenía que bajarme el salario para poder continuar en la institución. Ellos siempre estuvieron de acuerdo en que yo me fuera del club. A mitad del 2016, ellos querían que me fuera para otro equipo, porque no tenían para pagarme. Yo no cobraba desde octubre de 2016 con el Juan Aurich y, sin embargo, seguía jugando por la camiseta y por la gente. Todavía me deben dinero de unos premios de 2015 y yo seguía jugando por amor al club. No tenían la facilidad para pagarme. Del 2016 me deben noviembre y diciembre. El mes de octubre me lo pagaron a finales de diciembre”, soltó.

Tejada ahora llegará al Perú para unirse a la pretemporada de Universitario de Deportes.