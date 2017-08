Leao Butrón rompe su silencio por el caso de Real Garcilaso

El caso de Real Garcilaso sigue manteniéndose en suspenso hasta el día viernes. La ADFP confirmó a Ovación que este viernes entre 7 a 9 de la noche se sabrá el fallo oficial para saber si proceden a quitarle los 6 puntos al equipo cusqueño, mientras que Leao Butrón, se refirió a las críticas que viene recibiendo Alianza Lima.

“Se nos ha criticado por todo. Contra Cristal jugamos con uno menos durante 70 minutos y nos criticaron, porque supuestamente no merecíamos ganar. Y frente a Sullana, que merecíamos los 3 puntos, solo dijeron que perdimos. No hemos tenido partidos de 10 puntos pero tampoco de 2, hemos sido regulares y en algunos compromisos hemos apostado más que en otros. Sin haber tenido nada que ver con la quita de puntos, parecería que Alianza está cometiendo el error de meter a un hombre que no está habilitado”, declaró Leao Butrón a GolPerú.

“No he estudiado el caso de Garcilaso ni soy un abogado para determinar algo, pero me parece injusto que la gente crea que Alianza haya cometido una infracción. Todo el mundo habla como si hubiéramos hecho algo en contra de las reglas, no sé por qué se maneja así. Hay algunos casos en los que se habla solo por hinchaje, con el corazón antes que con la razón. Pero si un jugador no puede jugar, no hay nada que interpretar, simplemente no puede jugar”, agregó el arquero de Alianza Lima.

“Nosotros no pensamos que el torneo es una chacra y podemos hacer lo que nos da la gana. Podemos razonar las cosas dentro del juego, pero no podemos hacer nada con las que están afuera de él. Por eso, estamos obligados a concentrarnos solo en nosotros y ojalá las personas que estén obligadas a mejorar el fútbol peruano hagan las cosas bien. Hemos recibido insultos a pesar de no haber hecho nada. Solo voy a decir que el campeón, sea quien sea, se va a merecer el título, como todos los años”, añadió el portero de 40 años.

Alianza Lima enfrenta a Comerciantes Unidos en Cutervo este domingo a las 15:30 horas (horario local). Además, Real Garcilaso lo hará ante San Martín de visita, mientras UTC recibe a Alianza Atlético en el Heróes de San Ramón. Todos los encuentros a la misma hora.