Leao Butrón hace confesión sobre su etapa en Sporting Cristal

El arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, quien estuvo ausente en la derrota de los “blanquiazules” ante Real Garcilaso confesó que en su etapa de jugador de Sporting Cristal jamás pensó salir de ese club, aunque reconoció que siempre fue hincha del club victoriano.

Como es conocido, Leao Butrón hizo su debut profesional en Sporting Cristal, club al que aprendió a querer al punto de pensar que permanecería ahí hasta el final de su carrera deportiva.

“La mayoría de hinchas de Cristal creen que yo dejé el club cuando no fue así. Al terminar mi contrato, me dijeron ‘hasta acá nomas’ y listo. Me fui a Sullana y de ahí me vine para Alianza Lima. Ellos (Cristal) estaban en todo su derecho de decidir quién se queda y quién no”, declaró Butrón a ‘Fútbol en América’.

Agregó: “Jamás pensé en jugar en Alianza. Si bien es cierto que soy hincha de Alianza, como estuve tanto tiempo en Cristal siempre pensé en seguir ahí toda mi vida. Sin embargo, no se dio y luego ya sigue la historia que conocen todos”, añadió el guardameta de 40 años.