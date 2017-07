Leao Butrón agradeció a los hinchas de Alianza Lima con este emotivo mensaje

Bien dicen que un equipo se arma de atrás para adelante y, la clave de sumar puntos es terminar con el arco en cero. Alianza Lima venció 2-0 a Juan Aurich, los goles fueron de Luis Garro y Luis Aguiar; sin embargo, Leao Butrón volvió a ser el protagonista para evitar el ataque de Juan Aurich.

Culminada la fecha 12 del Torneo Apertura, Alianza Lima es el único líder en la tabla de posiciones con 23 puntos. Horas más tarde de la victoria, Leao Butrón usó la redes sociales para agradecer a todos los hinchas.

“Quiero agradecer a todos porque hacen que el equipo siempre se sienta local, agradecer a mis compañeros porque a pesar de esta seguidilla de partidos los muchachos corren con mucho amor propio y por eso lucharemos hasta el final este campeonato”, señaló el ‘1’ de Alianza Lima.

“Dejo esta foto porque es el reflejo de lo que debemos ser siempre y no quiero terminar sin agradecer lo que me hizo sentir la gente que vino al estadio hoy, me llena de mucha responsabilidad cada vez que visto esta hermosa camiseta…..GRACIAS A TODOS… ¡ARRIBA ALIANZA TODA LA VIDA!”, finalizó.