Julio César Uribe se considera candidato para dirigir a Sporting Cristal

En conversaciones con ‘El Portal Celeste’, el entrenador Julio César Uribe analizó el desempeño de Chemo del Solar al mando de Sporting Cristal y de paso se ofreció para ponerse el buzo ‘rimense’ en el Torneo Apertura.

“Esta situación conductual no corresponde a la jerarquía que tiene Cristal. Yo no me descompongo porque hay un buen control de emociones, no es sencillo. En el club hay personas competentes, de buen nivel, y tienen que haberse dado cuenta y rectificarán lo que no es conveniente para la imagen institucional y la imagen de personas que representan el club”.

Por otro lado, el popular ‘Diamante’ se refirió a los problemas que viene atravesando Sporting Cristal en referencia sobre lo que pasó en el Estadio Nacional cuando algunos hinchas se enfrentaron verbalmente a algunos dirigentes.

“Uno como hincha confeso, y no de ahora, se siente valorado con lo que la gente con su energía le transmite. Al hincha no se le pida nada, se le da todo. Por ética no quiero calificar lo que se viene haciendo. Lo que está claro es que un plantel que se forma porque tiene un poder asdquistivo a la altura de lo que se quiere alcanzar, se tiene que alcanzar, y si no lo alcanza que sea porque el rival fue superior y aquí no lo hemos visto”.

“La institución es Cristal desafortunadamente está lejos de lo que debería significar por la forma cómo se ha conformado, porque no tengo duda de que no solo tiene un gran equipo, tiene un gran plantel como siempre ha sido su historia, y entonces el momento no está a la altura de lo que se ha pretendido”, agregó Julio César Uribe.

Cabe resaltar que Sporting Cristal debutará en el Torneo Apertura frente a Sport Huancayo el próximo 28 de mayo a partir de las 14:00 (horario peruano).