Julio César Uribe: le dijeron que dirigía "resaqueado" y así respondió

Hace un par de días José Luis Fernández, representante de jugadores de fútbol, sorprendió con sus declaraciones al afirmar que Julio César Uribe no tiene profesionalismo e incluso dirige tras estar tomando el mismo día del partido.

“Ya le he dicho al presidente [de Unión Comercio] que no voy a llevar ningún jugador mientras esté Julio César Uribe. Yo le llevé a Pacheco a Comercio y me dijo que no servía y ahora el jugador está en Alianza”, declaró Fernández en una entrevista con radio Ovación.

“No puede ser posible que un técnico que tiene partido a las dos de la tarde, esté tomando hasta las diez de la mañana del mismo día y vaya al partido resaqueado”, agregó el manager deportivo.

Y como no podía ser de otra manera, Julio César Uribe salió este jueves a responder ante tales acusaciones.

“A José Luis Fernández hay que hacerle una revisión en lo mental. Lo que no hay que hacer es responder a gente basura que está dentro del fútbol, nutriéndose de los jugadores y jugando con las emociones de ellos”, precisó el entrenador de Unión Comercio en declaraciones para Ovación.

“Me hablan de Pacheco, jugador que Fernández dijo que yo no lo quería. Él jugó cuando yo lo dirigí y conmigo se fue consolidando. Inicialmente, se le valoró y terminó jugando. A nosotros los entrenadores nos puede pasar ese tipo de cosas, pero a mí no me vas a ver aceptando plata de alguien para que ponga a un jugador”, puntualizó Julio César Uribe.