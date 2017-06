Juan Vargas y Universitario de Deportes se reúnen: ¿llegarán a un acuerdo?

No hay nada fijo. La situación de Juan Vargas se define este miércoles cuando se reúna con la administración de Universitario de Deportes, recordando que el contrato del jugador peruano vence este viernes, 30 de junio.

“Todavía no se sabe nada, hoy tengo una reunión con la directiva y veremos qué sucede. Vamos a ver la intención de las dos partes, la mía es lograr el título y alargar el contrato hasta diciembre, por su parte el ‘profe’ me ha dado la confianza para poder seguir, ahora hay que hablar con las personas que deciden”, afirmó Vargas a su salida de Campo Mar.

“No soy el único que no ha renovado, hay otros chicos que están en la misma situación que yo. Por mi parte estoy entrenando hasta que se cumpla mi contrato y lo hago de la mejor manera. Si hubiera algún tema económico, no hubiese llegado desde un principio a la ‘U’. Quiero llegar a un acuerdo con el equipo, tratar de terminar bien el año e irme tranquilo”, agregó el ‘Loco’.

Juan Vargas reconoció que las lesiones le jugaron en contra en este medio año en Universitario, pero aseguró que está totalmente recuperado y bien físicamente.

“Tuve algunas lesiones, me quería recuperar rápido y mis ganas me ganaron, pero ahora las lesiones quedaron atrás, me siento bien físicamente y vamos a ver qué pasa. Ahora solo pienso en la ‘U’, de no llegar a un acuerdo, veremos qué pasa”, concluyó.