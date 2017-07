Juan Vargas se refirió al sueldo que viene recibiendo en Universitario

En conversaciones con ‘RPP Noticias’, el lateral izquierdo Juan Vargas ‘rompió’ su silencio al referirse al sueldo que viene cobrando en Universitario luego de extender su vínculo donde catalogó de “simbólico” la remuneración que percibe.

“Cuando uno recién llega tiene que acostumbrarse a este tema de la presión mediática, ya que dicen que vienes como el salvador o Messi. Yo vine a jugar seis meses, me estoy poniendo en forma pero la lesiones me pararon un poco al inicio. Lo único que queda es entrenar, como lo he venido haciendo, para llegar a mi mejor estado. En cada partido que he tenido con la ‘U’ he tratado de dar lo mejor de mí pero las cosas a veces no han salido, ya vendrán mejores momentos”.

“Lo que quisiera es llegar al nivel que quiero para irme tranquilo, sé que puedo jugar más tiempo. Tengo ofertas de afuera y las estoy analizando, solo me queda divertirme porque a esta edad a uno le da sueño seguir jugando. Quiero que mi último hijo me vea jugando, más que todo por eso estoy siguiendo”, añadió Juan Vargas.

El jugador de Universitario también afirmó que sería una “falta de respeto” si estuviese recibiendo dinero por ‘lo bajo’.

“Si en el tema de mi contrato estaría recibiendo algo por lo bajo, creo que me estaría faltando el respeto a mí mismo por mentir. Estoy recibiendo un sueldo simbólico, por eso estoy hasta el 1 de agosto. En ese tiempo se pueden abrir muchas opciones, el tema era cerrar ese contrato. Lo único que me queda es ponerme en forma y después ya se verá. Me dio igual que se hiciera público. Solo no quería dejar la ‘U’ el 30 porque el equipo estaba andando bien y para apoyar desde adentro o fuera del campo. Ojalá le vaya bien a la ‘U’ y podamos campeonar en el Apertura”, sentenció Juan Vargas.