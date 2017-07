¿Juan Vargas puede jugar gratis en Universitario? El asesor legal de la SAFAP respondió

El asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), Jhonny Baldovino, se pronunció, en una entrevista con ‘RPP Noticias’, acerca de la extensión de contrato Juan Vargas con Universitario, señalando que la posibilidad de jugar gratis es imposible.

“Lo que yo puedo entender de la ‘U’, para respetar las formalidades del fútbol peruano, es que a Juan Vargas le van a hacer un contrato de un monto mínimo y, luego, él va a devolver ese dinero. Para jugar en el fútbol profesional, cualquier jugador mayor de 18 años tiene que tener contrato de trabajo. Y por ley, este tiene que tener, por lo menos, una renumeración de sueldo mínimo. De eso la ‘U’ no se puede salir, porque se podría considerar que el futbolista está mal inscrito”.

“En el fútbol profesional no se puede jugar gratis; en todo caso, acorde a la interpretación de las normas FIFA, el jugador que no gana nada se le considera aficionado, ya no profesional”, agregó.

El orientador también reconoció que la directiva de Universitario tendrá que presentar la documentación del contrato del ‘Loco’ a la Federación Peruana de Fútbol.

“No hay forma de que juegue sin recibir un sol, tiene que tener un contrato de trabajo de acuerdo a la ley. Al haber estado registrado como futbolista de Universitario en el cierre del primer libro de pases, no tiene que volver a ser inscrito, su renovación es suficiente. La ‘U’ tiene que presentarle el contrato a la FPF para que Vargas pueda seguir jugando”.