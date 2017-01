Juan Vargas pensó en el retiro y esta es su confesión tras volver a Universitario

Juan Manuel Vargas se volvió a poner este sábado la camiseta de Universitario tras 13 años en los que jugó en el fútbol argentino y europeo. Fue un partido especial para el ahora volante de primera línea, quien aseguró estar contento por haber regresado al equipo del que es hincha.

“Se ha hablado mucho, que no tenía ofertas. En este momento no fue un tema de dinero, fue para volver a reencontrarme conmigo mismo. A volver a ser feliz y que mejor que acá”, comentó Juan Vargas en una entrevista con América Noticias.

En otro momento, el exjugador de la Fiorentina indicó que estar tanto tiempo de para le llevó incluso a pensar en el retiro, pero con la ayuda de su familia, decidió seguir en el fútbol y jugar por la ‘U’.

“Pasé momentos en el fútbol que me chocó, esas cosas pasan y te hacen más fuerte. Rechacé algunas ofertas y decidí volver a casa. A veces decía dejo el fútbol o sigo, no era feliz. Ahora tengo otro impulso y motivación. Mi mujer y mi familia alrededor es bueno. Esto es como la primera vez, tenía una tristeza grande cuando me fui y ahora me siento como un chiquillo al volver a casa”, agregó Juan Vargas.

“Esto es un momento muy lindo, ese cariño lo tengo que devolver dentro del campo. En las concentraciones hay que meter felicidad, no se ha ido toda la locura. Siempre queda lo bueno”, comentó.

Como se recuerda Universitario anunció en la primera semana de enero el fichaje de Juan Manuel Vargas por el primer semestre del 2017 para reforzar al plantel tanto en la Copa Libertadores como el Torneo Descentralizado.

Juan Vargas no juega desde mitad de año del 2016 luego de que el Real Betis decida no tenerlo más en sus filas. Sus constantes lesiones hicieron que pierda la confianza de la directiva y ahora regresa al Perú en busca de nuevas oportunidades.

