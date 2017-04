Juan Vargas confiesa estar cansado que pregunten por su peso

Luego de un receso largo, Universitario de Deportes quiere reivindicarse con sus hinchas este sábado 15 de abril en el Estadio Monumental, cuando reciba a Alianza Lima en el Torneo de Verano. Con nuevo entrenador al mando, Juan Vargas contó las expectativas que se vive previo al segundo clásico del año.

El jugador crema confirmó sentirse incómodo que la prensa haga las mismas preguntas con su peso. “¿Mi peso? Ya me tienen cansado con ese tema, lo que en el fútbol corre es la pelota; si no, mejor me dedico al atletismo. Si bien uno sabe y es consciente de ello, lo más importante es estar lo mejor posible. Estamos trabajando bien y a conciencia”, dijo Juan Vargas en la entrevista.

Con la llegada del nuevo entrenador de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, mucho se habla de un nuevo plan técnico y táctico para salir victoriosos ante Alianza Lima en el Estadio Monumental.

Lo más preocupante para Juan Vargas es que terminó sentido en el último entrenamiento de Universitario de Deportes. “Tengo un poco de fastidio, pero hay que ver cómo va, el sábado intenté jugar el partido de práctica pero estaba un poco sentido. Sé que ha habido una lesión y lo ideal es llevarla con calma”, finalizó.

Universitario de Deportes espera conseguir una victoria para salir de la posición incómoda en el Grupo B del Torneo de Verano. Con 6 puntos, Pedro Troglio comienza una dura temporada donde tendrá que corregir muchos errores. Por otro lado, Alianza Lima viene de vencer 1-0 a Juan Aurich y espera conseguir tres puntos en el Monumental.