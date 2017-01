Juan Reynoso y su confesión de volver a Alianza Lima

Juan Reynoso podría volver a Alianza Lima luego de 27 años. El técnico de Melgar manifestó en una entrevista con CMD sus ganas de volver como técnico del equipo íntimo, además, confirmó que tuvo conversaciones con el gerente deportivo Gustavo Zevallos. Además, la meta a corto plazo de competir en la Copa Libertadores con el cuadro arequipeño.

“Con Alianza hablé, hablé con Gustavo Zevallos. Sí volvería a Alianza Lima, cuando era jugador dije que a Alianza no regresaba, pero hoy de técnico digo que sí regresaría. Cuando Gustavo me comenta para juntarnos, yo no sé si oportuna o inoportunamente le dije que justo el día anterior ya había cerrado con Melgar. Igual conversamos, hablamos de muchas cosas, encontré a un Gustavo mucho más maduro en su función de gerente deportivo. Esto es fútbol y yo no descarto nada”, señaló Juan Reynoso en la entrevista.

“En el corto plazo, el objetivo de este año es competir en mejor nivel en la Copa Libertadores, tenemos una prueba importante con tres rivales importantes, mayor reto que eso y mayor ilusión que pasar a la siguiente etapa, difícil”, dijo.

“Cada año es un paso hacia adelante, cada año me siento más pleno, más convencido, cada año creo que convenzo más al jugador y va a ser un año que Dios quiera se pueda dar la consolidación internacional, para dar el salto al exterior. Siento que puede ser mi último o penúltimo año en Perú”, agregó.

Finalmente, Juan Reynoso indicó que en los últimos tres años le han llegado ofertas de afuera. “Sé que la oferta importante va a llegar, no me desespero. Fueron de México de primera división, era para ilusionarse pero lo que se inicia hay que terminarlo”, sentenció.