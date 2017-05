José Manzaneda decidió su futuro futbolístico

El recientemente convocado a la Selección Peruana, José Manzaneda, tiene claro en qué equipo jugará lo que resta de la temporada.

El volante de avanzada ha disputado todo el Torneo de Verano con la camiseta de Cantolao, sin embargo, se encuentra en la entidad chalaca en calidad de préstamos, dado que su carta pase le pertenece a Deportivo Municipal.

“El préstamo con Cantolao es por todo el año, así que yo me voy a quedarme acá hasta fin de año”, señaló José Manzaneda a Radio Ovación.

“Es cierro que tengo contrato con Municipal hasta 2019, pero ya veremos cómo se dan las cosas en el transcurso del tiempo”, agregó el joven volante nacional.

Por otro lado, José Manzaneda se refirió a sus aspiraciones con la Selección Peruana. “Aún no he hablado con el profesor Ricardo, pero estoy muy feliz por la convocatoria, ya tendré la oportunidad de conversar con él para ver qué es lo que quiere de mí. Yo estoy preparado para jugar en el puesto que se me requiera”, resaltó.