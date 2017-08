Jorge Cazulo dice que Alianza Lima sería "un justo campeón" del Torneo Apertura

Lo cortés no quita lo valiente. El futbolista uruguayo de Sporting Cristal Jorge Cazulo aseguró este miércoles que si se da, Alianza Lima sería un justo campeón del Torneo Apertura porque ganó los partidos más importantes.

“En el caso de que lo logre, Alianza Lima ha hecho más puntos, ganó los dos clásicos. Para salir campeón, necesitas muchas cosas. No es fácil. No me gusta que desmerezcan lo logrado. Sería un justo campeón”, dijo el uruguayo a Radio Capital.

Jorge Cazulo, en otro momento, reveló que le gustaría jugar al fútbol por dos temporadas más (no sabe si en Sporting Cristal), para luego meditar sobre su futuro, aunque su intención es ser entrenador.

“Quiero jugar al menos dos años más y luego me voy a tomar una pausa. Luego voy a formarme como técnico, para aprender”, concluyó.