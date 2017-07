John Galliquio respondió a todos sus críticos en Universitario

En conversaciones con el programa ‘Barrio Fútbol’ de Radio Ovación, el experimentado defensor John Galliquio se dio un tiempo para responder a todos sus detractores, quien criticaban su rendimiento con la camiseta de Universitario.

“Ya no tengo 18 años. Una lesión me dejó mes y medio fuera. Solo esperaba mi chance. Con el técnico me llevo bien, mi relación es de jugador-entrenador. Tengo muchos años en el fútbol, no soy de ponerme rodilleras, ni de estar de sobón ni ayayero de nadie para jugar”.

“Mi puesto me lo gano día a día. Obviamente quiero estar en el campo y jugar, pero hay que seguir adelante nada más”, agregó el jugador de Universitario.

Por otro lado, John Galliquio se mostró contento por la anotación frente a Real Garcilaso y por los tres puntos que le permite a la ‘U’ pelear los primeros puestos del Torneo Apertura.

“Estoy contento por el gol, pero más aún por el equipo que ganó. No me basta con el triunfo, lo que espero es celebrar a fin de año”.