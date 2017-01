Jefferson Farfán y el último mensaje a los hinchas de Alianza Lima

Este miércoles Jefferson Farfán estuvo en el estadio Alejandro Villanueva y los rumores indicaban que el exdelantero del Al Jazira le bajaba el dedo a Alianza Lima. Según indicó canal N, solo se acercó para agradecer a la dirigencia de Alianza Lima por haber hecho todo lo posible para ficharle, pero confirmar que no firmará.

Por otro lado, antes de acabar el día miércoles, Jefferson Farfán usó su cuenta de Instagram para dejarle un último mensaje a los hinchas de Alianza Lima. “Escribo estas líneas porque escucho muchas noticias e incluso cifras en torno a un posible retorno a Alianza. Quiero dejar claro que Alianza es el Club que amo, que le tengo gran cariño a la Institución y que eventualmente en un futuro me gustaría volver a vestir sus colores”, comenzó el mensaje de la ‘Foquita’.

“Pero por el momento mi intención es continuar mi carrera en el extranjero y me encuentro entrenando duro preparándome para eso. No quiero alimentar falsas ilusiones (que veo cada día crecer más por la prensa) y quiero dejar claro que no he recibido ninguna oferta económica de Alianza, así que agradeceré se deje de especular y manejar cifras cuando en ningún momento se ha tratado tema alguno”, agregó.

“Agradezco a todas las personas por tanto cariño y por el deseo suyo de que yo vuelva a Alianza, ya habrá el momento justo en el futuro para que eso suceda. Atte. Jefferson Farfán*”, finalizó *Jefferson Farfán.

Canal N aseguró que Farfán habría recibido una oferta de 150 mil dólares mensuales, aunque no precisaron de qué equipo o liga.

Como se recuerda, en la semana se dijo que el representante del Jefferson Farfán pidió una semana a Alianza Lima para tratar de definir su vínculo en el exterior, ya que hay ofertas de Brasil, Estados Unidos y de China.