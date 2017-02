Jefe ONAGI toma drástica medida por incidente con Universitario de Deportes

Universitario de Deportes vuelve a ser noticia en el tema extradeportivo, luego que 40 barristas ingresaran a las instalaciones del Estadio Monumental para agredir a los jugadores durante el entrenamiento del día martes. Ante esto, el jefe de la ONAGI, Roberto Villar, fue claro y directo con las medidas que se tomarán al respecto.

“No puede ser que posible que un grupo de sinvergüenzas haya generado este tipo de violencia en el Monumental, realmente no merecen ser llamados hinchas de Universitario. Pero, ya se hicieron las denuncias correspondientes y ahora, luego de las investigaciones y reconocer los rostros de los agresores, se le tiene que prohibir el ingreso a un estadio de fútbol”, dijo Villar en Radio Ovación.

“Esta gente son delincuentes y ese brote de violencia lo vamos a cortar sí o sí. Me voy a juntar con las autoridades que tienen a cargo los espectáculos deportivos porque no vamos a tolerar más violencia. La vez pasada incendiaron un bus y ahora hacen esto, ya basta. Acá no habrá impunidad. Para ello también necesitamos la colaboración de los dirigentes para que les corten el tema de las famosas entradas de cortesía a estos delincuentes”, agregó el jefe de la ONAGI.

¿Los clásicos se jugarán con las dos barras?

“Yo siempre dije que el espectáculo está en la cancha, por ello los bombos y banderolas a mí no me interesan, ya que en las telas ponen hasta insultos y en los bombos meten hartas porquerías como drogas. Es cierto que en un estadio se debe vivir una verdadera fiesta pero, mientras no cambiemos, seguiremos siendo duros, cuando cambien yo encantado de hacer otras cosas”, agregó.

Sobre la posibilidad que se jueguen con dos hinchas en los Clásicos, Villar comentó que “a ONAGI le echan la culpa que estos partidos se jueguen solo con hinchada local, pero eso es mentira porque nosotros hemos sido claros en que conversen entre los clubes para que los Clásicos se jueguen con las dos barras, sin embargo se les puntualiza que, si alguno de ellas malogra el espectáculo, impondremos una sanción tan dura que no le quedarán ganas de volverlo hacer. Un tipo ya está en la cárcel por hacer explotar una bombarda en la tribuna y tampoco habrá impunidad para lo sucedido ayer en el Monumental”, finalizó.

Barristas agredieron a jugadores de la ‘U’ en el Monumental

La pelea entre barristas y jugadores de Universitario de Deportes, en donde Juan Vargas y John Galliquio resultaron muy afectados, protagonizó las portadas de los principales diariosa nivel nacional. Lamentable episodio que se transformó en el tema central de la prensa deportiva.

Alrededor de 40 barristas de Universitario lograron entrar el campo del Estadio Monumental, donde entrenaban Juan Vargas y demás jugadores de la ‘U’. La discusión fue muy fuerte y se vivieron momentos de tensión dentro del coloso de Ate. Felizmente, no hubo víctimas que lamentar.

Tras el incidente, Juan Vargas buscó calmar las aguas de lo sucedido y dejó en la interna los problemas que hicieron enfurecer a los barristas de Universitario como la eliminación de la Copa Libertadores, la caída ante Alianza Lima en el clásico y el consecuente pedido de salida del técnico Roberto Chale.