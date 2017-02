Irven Ávila habló sobre su posible llegada a Alianza Lima

Luego de que los medios de comunicación lo colocaran como posible refuerzo de Alianza Lima, el delantero Irven Ávila se pronunció y aclaró cuál es su actual situación.

“A través de los medios me enteré y me sorprendió porque nadie se comunicó con mi persona”, manifestó el popular ‘Cholito’ a Radio Ovación.

Irven Ávila fue contundente al señalar que no tiene interés en dejar Sporting Cristal. “Como profesional uno no puede negar nada, pero yo quiero jugar la Copa Libertadores que es una vitrina y además me siento identificado con todos en Cristal porque ya son varios años”, resaltó.

“Si hablamos sobre un tema de mejoría, en este caso no hablaríamos de eso porque Alianza no va a jugar el torneo que Cristal sí lo hará”, agregó el atacante bajopontino, quien podría debutar este fin de semana en el Torneo de Verano ante la San Martín.