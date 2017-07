Irven Ávila comentó quién tiene la culpa tras salida de Chemo del Solar

Sporting Cristal viene teniendo una mala temporada desde inicio de año. Desde la eliminación de la Copa Libertadores con dos puntos, el vigente campeón del torneo peruano se encuentra a media tabla por los malos resultados. Los directivos tomaron la decisión de la destitución de Chemo del Solar e Irven Ávila dio a conocer quién tiene culpa de esto.

“Tenemos gran parte de la culpa de la salida de ‘Chemo’, él trabajaba pero los que teníamos que plasmarlo en la cancha éramos nosotros. Siempre suele pasar que si las cosas no salen bien, al primero en sacar es al técnico. Mientras hay campeonato por jugarse hay que seguir dando pelea, Pablo (Zegarra) es un buen entrenador y esperamos lograr cosas importantes”, afirmó Irven Ávila a RPP.

“Se dio más por la lesión de mis compañeros, era el único que quedaba para jugar de ‘9’, ‘Chemo’ no lo pensó decidió ponerme allí, solo pensaba en jugar en estar en el once, pude hacerlo bien, me quedé en el puesto y ahora Pablo está confiando de nuevo en mí, ahora hay que esforzarse para poder mantenerme en el puesto, todos saben que en Cristal hay una competencia sana y todos pueden jugar”, añadió.

En entrevista también comentó su paso por LDU. “Todo el mundo sabe que LDU ha ganado todo en Sudamérica, pero no averigüé mucho sobre la realidad que venía pasando el equipo. Hubo cosas que no se manejaron de la mejor manera, fue una experiencia que me hubiera gustado que haya sido mejor, las cosas a veces no salen como uno quiere, ahora en Cristal sigo trabajando. Por mi cabeza no pasa por emigrar o ser considerado por la selección, quiero consolidarme nuevamente en Cristal y luego que las cosas puedan llegar solas”, finalizó.

Sporting Cristal enfrentará a Deportivo Municipal en el Estadio Alberto Gallardo este miércoles 5 de julio a las 3:30 horas de la tarde.