Irven Ávila aclara su situación y habló de Alianza Lima

Su intención es tener nuevo equipo antes de fin de año. El delantero peruano Irven Ávila dejó LDU de Ecuador y está a la espera de resolver su situación con Sporting Cristal para decidir su próximo destino.

En La Florida no se han pronunciado al respecto. Irven Ávila tiene contrato con Sporting Cristal hasta 2018 (estuvo a préstamo en LDU) y si Chemo del Solar no tiene en sus planes al menudo atacante, entonces debe cederlo a otro club.

Ávila reconoce que Alianza Lima lo contactó, aunque también tendría una propuesta de Sport Huancayo, equipo donde ya jugó.

“Es cierto que Alianza Lima y otros equipos se han interesado en mi persona, sin embargo primero tengo que solucionar mi tema contractual con Cristal. Yo quiero jugar sea en el equipo que sea”, dijo Irven Beybe a la web de Radio Ovación.

“Hasta el momento en Cristal no me aseguran cómo resolverán mi situación contractual. Yo tengo contrato con ellos hasta el 2018 pero les hice saber que, si no me van a tomar en cuenta, yo podría buscar otras opciones para jugar”, agregó.